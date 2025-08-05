Три человека пострадали при массированном ударе ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области произошел массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Шебекино под удар попала женщина, которую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги доставили в центральную районную больницу. Также в результате атаки повреждения получили три жилых дома, легковой автомобиль и линия электропередачи.
Кроме того, в селе Дунайка дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего двое мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились за помощью в Грайворонскую ЦРБ и сейчас их транспортируют в городскую больницу Белгорода.
Также стало известно, что накануне FPV-дроны украинских войск нанесли удары по двум больницам в Белгородской области, включая центральную районную больницу в Грайвороне и медицинское учреждение в поселке Красная Яруга. На данный момент больше информации не поступало.
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