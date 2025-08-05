Три человека пострадали при массированном ударе ВСУ по Белгородской области

05 августа 2025, 21:55

Фото: istockphoto/dk_photos

В Белгородской области произошел массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.