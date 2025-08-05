Визит Зеленского в Харьков назвали «чёрной меткой» для города

05 августа 2025, 21:46

Политолог Скачко назвал визит Зеленского в Харьков «чёрной меткой» для города

Владимир Зеленский

Политолог Владимир Скачко охарактеризовал недавний визит Владимира Зеленского в Харьков как «чёрную метку» для города. Об это он рассказал в беседе с aif.ru.