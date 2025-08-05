Визит Зеленского в Харьков назвали «чёрной меткой» для города
Политолог Скачко назвал визит Зеленского в Харьков «чёрной меткой» для города
Политолог Владимир Скачко охарактеризовал недавний визит Владимира Зеленского в Харьков как «чёрную метку» для города. Об это он рассказал в беседе с aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что приезд Зеленского и записанное им видео ассоциируются с плохой приметой для региона, находящегося в зоне активных боевых действий.
В настоящее время ВС России продолжают наступление в Харьковской области, стремясь создать буферную зону на территории Украины.
Местные жители, комментируя события, также выразили мнение о «чёрной метке», которую, по их мнению, оставил визит главы киевского режима, усиливая напряжённость в регионе.
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