«Прорвемся»: лишившийся руки военкор НТВ записал видео из больницы

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Военкор НТВ Алексей Ивлиев остался без одной руки. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал «НТВ».
«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», — сказал он.
Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось. Он скончался в больнице.
Ранее российский дипломат Мария Захарова заявляла, что атака боевиков ВСУ на журналистскую команду телеканала НТВ в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики — целенаправленный обстрел. Также она подчеркнула обязанность таких международных организаций, как ОБСЕ и ЮНЕСКО призвать киевский режим ответить за такие атаки.
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Дарья Осипова