«Прошу передать моей матери...»: Боец ВСУ со слезами записал предсмертное видео

14 июля 2025, 13:38

Опубликовано прощальное видео солдата ВСУ

Фото: Istock/olegda88

В сети появилось прощальное видео солдата Вооруженных сил Украины, в котором он рассказал о плачевном положении своего подразделения у Купянска. Ролик разместил военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.





На предоставленных кадрах видно военнослужащего с перевязанной головой. Боец ВСУ находится в подавленном состоянии и серьёзно ранен. Он говорит на камеру, что в районе Купянска Харьковской области командующие бросили его подразделение без боеприпасов и связи. В это время на фоне слышен грохот взрывов.

«Никого нет, и дозвониться ни до кого невозможно. Что делать, мы не знаем», — говорит военнослужащий.

«Прошу передать моей матери, Бондаренко Ирине Алексеевне... что я не вернусь. Прощайте», — завершил свою речь боец, с трудом сдерживая слёзы.