ВС РФ освободили два населённых пункта в Запорожской области и ДНР
Российские войска освободили село Малиновка в Запорожской области и посёлок Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ночь с 20:30 до 7:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.
Так, шесть беспилотников были ликвидированы над Орловской областью, два — над территорией Брянской области, один — над Курской областью, один — над территорией Республики Крым и ещё один — в акватории Чёрного моря.
Также стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. Об этом рассказал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, при такой скорости российские войска в ближайшее время возьмут и сам город. Ганчев уточнил, что конкретный день назвать он не может.
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