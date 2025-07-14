ВС РФ освободили два населённых пункта в Запорожской области и ДНР

14 июля 2025, 12:13

Минобороны: ВС РФ освободили Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили село Малиновка в Запорожской области и посёлок Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.