«Проституткам и музыкантам все равно, какая власть»: что случилось с экранным сыном Шаца* и Лазаревой** Бочаровым

Андрей Бочаров (Фото: тг-канал/ t.me/botcharov
Андрей Бочаров, прославившийся в нулевые в культовом юмористическом шоу «33 квадратных метра», сегодня живёт в России, активно высказывается на политические темы и критикует бывших коллег. Тем временем Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** обосновались за границей и, по словам Бочарова, забыли, с чего начинали. Подробнее в материале «Радио 1».
«33 квадратных метра»: экранная семья и закулисная драма
Комедийное шоу «33 квадратных метра», в котором три поколения семьи делили одну тесную квартиру, прославило всех участников, особенно Бочарова в роли нелепого школьника Андрюши Звездунова. Став взрослым, его герой всё же «вырос» и поступил в университет, но сам артист надолго остался в глазах публики именно «сынулей».
После закрытия шоу карьера Бочарова продолжилась: он создавал новые проекты, снимался в кино и работал на телевидении. Однако спустя годы именно старая роль стала поводом для упрёков. В одном из интервью Михаил Шац* вспомнил Бочарова, заявив, что «сынуля оказался плохим».
Политика развела по сторонам
Если раньше артистов связывали не только работа, но и дружба, то с 2022 года пути окончательно разошлись. Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** открыто выступили против политики российских властей и уехали — он в Израиль, она в Испанию. Бочаров, напротив, остался в стране и с тех пор не стесняется в выражениях в адрес бывших коллег.
Михаил Шац* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Он рассказал, что политическая позиция пары сформировалась не сразу. По его словам, после того, как телеканал СТС в 2012 году прекратил сотрудничество с Шацем*, тот начал утверждать, будто потерял работу из-за своих взглядов, хотя, по словам Бочарова, никакой политики в его юморе тогда не было.
Кульминацией конфликта стала история с обсуждением личных проблем Шаца*, после которой тот назвал Бочарова лжецом и отказался подавать ему руку.
Лазарева**, по мнению Бочарова, также изменилась под влиянием мужа. Он подчеркнул, что когда-то она даже шутила, будто музыкантам и проституткам все равно, кто у власти, но позже заговорила «чужими словами».
Татьяна Лазарева** (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Об Украине и Западе
Бочаров уверенно заявляет: в страны ЕС он не ездит принципиально, поскольку считает, что там распространяют ложь о России. Он также резко критикует тех, кто покинул страну, называя их «стыдло» и «предателями».
Особенно достаётся таким артистам, как Максим Галкин**, Борис Гребенщиков** и Андрей Макаревич**: Бочаров убеждён, что общество не простит их отъезда и возвращения. Тем, кто всё же решится вернуться, он предрекает неприятный разговор с аудиторией.
Жизнь после телеэкрана
После «33 квадратных метров» Бочаров продолжал активно работать на телевидении: выпускал шоу на НТВ, ТНТ, СТС и РЕН ТВ, снимался в кино и занимался озвучкой. Сегодня он почти не появляется на ТВ, но ведёт авторскую программу «Ага, тот самый Бочарик» на радио Sputnik, а также Telegram-канал, где публикует сатирические политические посты. Кроме того, выпускает видео на RuTube.
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* Михаил Шац внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России.
** Внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.
Дарья Филинова