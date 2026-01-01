«Просят мира, а сами атакуют»: Симоньян обвинила Киев в террористических методах
Симоньян заявила об ударах ВСУ по мирному населению на фоне неудач на фронте
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале раскритиковала тактику украинских властей.
По словам Симоньян, киевский режим продолжает совершать теракты и наносить удары по мирному населению, включая детей, пока ВСУ терпят крах в зоне боевых действий.
«Одной рукой прося пощады и рождественские перемирия, другой — совершают теракт за терактом, в которых гибнут обычные гражданские люди», — написала она.Маргагита подчеркнула, что за террористическими действиями может стоять как руководство киевского режима, так и его европейские союзники. По словам главреда RT, с организаторами терактов ВСУ предстоит разбираться американской стороне, которая получит от России информацию о преступлениях.