01 января 2026, 21:11

Симоньян заявила об ударах ВСУ по мирному населению на фоне неудач на фронте

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале раскритиковала тактику украинских властей.





По словам Симоньян, киевский режим продолжает совершать теракты и наносить удары по мирному населению, включая детей, пока ВСУ терпят крах в зоне боевых действий.

«Одной рукой прося пощады и рождественские перемирия, другой — совершают теракт за терактом, в которых гибнут обычные гражданские люди», — написала она.