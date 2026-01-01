Достижения.рф

Под Калугой БПЛА ударил по промышленному предприятию

Фото: Istock/NiseriN

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своём Telegram-канале, что в ночь на 1 января беспилотники атаковали регион.



Один из беспилотных летательных аппаратов ударил по промышленному объекту в городе Людиново, что вызвало пожар на предприятии. Шапша сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные расчёты и специальные службы сейчас работают на месте, чтобы ликвидировать возгорание.

В качестве меры предосторожности аэропорт «Грабцево» временно прекратил выполнять вылеты и принимать рейсы. Это позволяет обеспечить безопасность полётов в регионе.

Ранее сообщалось об инциденте в Татарстане, где дроны атаковали резервуарный парк.

Ольга Щелокова

