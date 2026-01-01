«Более 20 за пару часов»: Массированная атака БПЛА на Москву парализовала аэропорты

01 января 2026, 20:38

Силы ПВО сбили более 20 дронов при попытке атаки на Москву

Фото: Istock/Terry Papoulias

1 января над территорией Московской области силы противовоздушной обороны сбили не менее 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.





Украинские дроны пытались прорваться к российской столице. Собянин оперативно проинформировал, что экстренные службы уже работают на местах падения обломков. По предварительным сведениям, происшествие обошлось без пострадавших среди гражданского населения.



Из-за угрозы воздушного нападения наземные службы временно ограничили работу трёх ключевых аэропортов столичного региона: Домодедово, Шереметьево и Жуковский. На текущий момент воздушные гавани полностью приостановили приём и отправку авиарейсов. Специалисты оценивают обстановку и ущерб.





