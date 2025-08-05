Россиянка поплатилась за радостные выкрики во время атаки ВСУ на Ростовскую область

05 августа 2025, 13:53

Россиянку оштрафовали за проявленную радость во время атаки ВСУ под Ростовом

Фото: iStock/zoka74

В Краснодарском крае суд наказал женщину за проявленную радость во время атаки ВСУ на территорию России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».