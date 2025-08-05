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Россиянка поплатилась за радостные выкрики во время атаки ВСУ на Ростовскую область

Россиянку оштрафовали за проявленную радость во время атаки ВСУ под Ростовом
Фото: iStock/zoka74

В Краснодарском крае суд наказал женщину за проявленную радость во время атаки ВСУ на территорию России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».



По версии следствия, 31-летняя россиянка находилась в поезде Самара – Адлер в момент удара украинских беспилотников по железнодорожной станции «Лихая» в Ростовской области. Женщина одобрительно отреагировала на атаку, выражая радостные крики.

Она также выкрикивала фразу: «Так вам и надо, русские!».

Инцидент произошёл 18 июля.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину. В итоге ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Анастасия Чинкова

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