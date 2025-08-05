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В Ростовской области задерживаются четыре поезда после атаки БПЛА

В Ростовской области 4 поезда задерживаются из-за падения БПЛА на ж/д пути
Фото: iStock/rutin55

В Ростовской области задерживаются четыре пассажирских поезда, так как на участке железной дороги между станциями Миллерово и Тарасовка нарушена работа контактной сети из-за падения обломков БПЛА, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).



Так, по состоянию на 12:00 от 9 минут до 59 минут задерживаются 4 пассажирских поезда: № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ, № 568 Москва — Анапа, № 284 Череповец — Анапа, № 102 Москва — Адлер.

Напомним, что ночью в регионе была отражена массированная воздушная атака. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, военные уничтожили несколько беспилотников в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

Анастасия Чубина

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