В Ростовской области задерживаются четыре поезда после атаки БПЛА
В Ростовской области задерживаются четыре пассажирских поезда, так как на участке железной дороги между станциями Миллерово и Тарасовка нарушена работа контактной сети из-за падения обломков БПЛА, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Так, по состоянию на 12:00 от 9 минут до 59 минут задерживаются 4 пассажирских поезда: № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ, № 568 Москва — Анапа, № 284 Череповец — Анапа, № 102 Москва — Адлер.
Напомним, что ночью в регионе была отражена массированная воздушная атака. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, военные уничтожили несколько беспилотников в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.
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