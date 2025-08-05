В Ростовской области задерживаются четыре поезда после атаки БПЛА

05 августа 2025, 13:32

В Ростовской области 4 поезда задерживаются из-за падения БПЛА на ж/д пути

Фото: iStock/rutin55

В Ростовской области задерживаются четыре пассажирских поезда, так как на участке железной дороги между станциями Миллерово и Тарасовка нарушена работа контактной сети из-за падения обломков БПЛА, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).