ВСУ массово отказываются идти на штурм в Сумской области
Бойцы ВСУ массово отказываются вести штурмы на позициях ВС России в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что украинские военные из 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются проводить штурмовые действия на позициях российских войск под Сумами.
Собеседник ТАСС уточнил, что несмотря на снижение интенсивности контратак, украинские войска продолжают попытки прорыва правого фланга бойцов подразделения «Север» в районе Новоконстантиновки.
Юнаковка является важным логистическим центром для ВСУ в Сумском районе, что делает её стратегически значимым объектом.
По данным российских источников, потери украинских вооружённых формирований в этом районе превысили 385 военнослужащих.
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