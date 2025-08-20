Протоиерей Чайка: священники носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ

20 августа 2025, 08:32

Фото: iStock/Popescu Marius

В связи с увеличением атак на храмы в Белгородской области, священнослужители вынуждены проводить богослужения в бронежилетах. Об этом сообщил протоиерей Михаил Чайка, благочинный Валуйского округа, в интервью РИА Новости.





По словам священника, в последние четыре месяца участились атаки беспилотников, что создает угрозу не только для гражданского населения, но и для религиозных объектов.





«Служители выезжают на отпевания и другие церковные обряды в бронежилетах, чтобы обеспечить свою безопасность», — отметил он.