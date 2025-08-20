Протоиерей Чайка: священники носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ
В связи с увеличением атак на храмы в Белгородской области, священнослужители вынуждены проводить богослужения в бронежилетах. Об этом сообщил протоиерей Михаил Чайка, благочинный Валуйского округа, в интервью РИА Новости.
По словам священника, в последние четыре месяца участились атаки беспилотников, что создает угрозу не только для гражданского населения, но и для религиозных объектов.
«Служители выезжают на отпевания и другие церковные обряды в бронежилетах, чтобы обеспечить свою безопасность», — отметил он.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.