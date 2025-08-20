Достижения.рф

Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Фото: Istock/blinow61

Пособников украинских спецслужб, перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, задержали в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края.



Пособников украинских спецслужб, перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края. Рядом с местом задержания находится элеватор, а в трёх минутах езды — железнодорожная станция.

По данным ФСБ РФ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в автомобиле Chevrolet Volt. Машину доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно ввезли через международный пункт пропуска «Верхний Ларс» из Грузии.

В дальнейшем автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нём на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобиль был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.

Елизавета Теодорович

