Провал танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года

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Провал танков Abrams производства США на Украине стал одним из самых значимых моментов в 2024 году. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine.
Отмечается, что быстро растущие потери оружия в небольшом украинском арсенале, так же как в случае с танками Leopard 2 и другими западными единицами оружия, сильно подорвали их репутацию. Эффективность американских танков Abrams все чаще ставится под сомнение в рядах высокопоставленных чиновников США. В частности, со скепсисом к ним относятся замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Ранее издание писало, что в США опасаются, что Россия разберёт и детально изучит трофейные танки Abrams.
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Анастасия Чинкова