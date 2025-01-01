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Провал танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года

MWM: провал танков Abrams стал одним из значимых событий 2024 года
Фото: iStock/dr_evil

Фото: iStock/dr_evil

Провал танков Abrams производства США на Украине стал одним из самых значимых моментов в 2024 году. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine.


Отмечается, что быстро растущие потери оружия в небольшом украинском арсенале, так же как в случае с танками Leopard 2 и другими западными единицами оружия, сильно подорвали их репутацию. Эффективность американских танков Abrams все чаще ставится под сомнение в рядах высокопоставленных чиновников США. В частности, со скепсисом к ним относятся замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее издание писало, что в США опасаются, что Россия разберёт и детально изучит трофейные танки Abrams.

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#всу
Украинская армия разбежалась, заявили в Верховной раде
01 января 2025, 17:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Армия Украины фактически разбежалась. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он подчеркнул, что войска разбежались, поскольку ежемесячно дезертируют более 20 тысяч военных, при аналогичных объёмах призыва.

При этом, в зону боевых действий отправляются мобилизованные солдаты, которые либо гибнут, либо бегут из-за отсутствия навыков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим через плен. Также теперь упрощается процедура предоставления отсрочки украинцам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.

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#всу
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#мобилизация
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Российская армия продолжает зачистку Кураховской теплоэлектростанции
01 января 2025, 16:22

Фото: istockphoto/Zeferli

Российские войска продолжают зачистку территории Кураховской тепловой электростанции. Из города части Вооружённых сил Украины практически полностью выбиты.
Южная группировка ВС РФ заняла выгодные позиции на высотах вокруг населённого пункта, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. По словам собеседника агентства, в районе Кураховской ТЭС сосредоточены основные силы противника. Там собрались остатки всех украинских частей, изначально оборонявших город.

«Предстоит ещё немало работы», — сказал представитель силовиков.

Он подчеркнул, что из городских и промышленных районов Курахова украинские войска уже выбиты, остаются лишь отдельные разрозненные очаги сопротивления, за которые ВСУ пытаются цепляться. Что, впрочем, ненадолго, заключил собеседник ТАСС.

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#город
#вс рф
#всу
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19FortyFive: Трампу придётся принять отказ Киева от части территорий
01 января 2025, 15:56

Фото: istockphoto/Diy13

Вновь избранный президент США Дональд Трамп будет вынужден согласиться на территориальные уступки со стороны Украины, причём немалые. Без этого завершение конфликта и заключение мирного соглашения просто невозможно.
Об этом пишут аналитики издания 19FortyFive. В материале также указано, что будущему хозяину Белого дома придётся публично признать, что Украина в обозримом будущем не станет членом Североатлантического альянса. В противном случае завершение конфликта на дипломатических условиях, приемлемых для России, будет невозможно, пишут авторы публикации.

Ранее на эту же тему высказался бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер. Он прокомментировал мирные предложения специального представителя президента США Кита Келлога. По мнению разведчика, чиновник должен предъявить Киеву ультиматум: мирные переговоры и сохранение большей части страны либо ещё большие территориальные потери.

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#киев
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Пленный боец ВСУ рассказал, как военкомы призвали в армию украинца с аутизмом
01 января 2025, 15:45

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) призвали в армию мужчину с аутизмом. Об этом рассказал его сослуживец Виталий Михаленко, попавший в плен ВС РФ.
Призвали аутиста, которого даже не комиссовали, а просто приставили помогать повару. Этот мужчина даже не разговаривает, однако сотрудники ТЦК написали, что он здоров и годен к службе, рассказал военнопленный, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Одессы перекрыли трассу, на которой стояли сотрудники ТЦК, останавливали автомобили и задерживали водителей. Также они прокалывали шины «ежами».

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#мобилизация
#аутизм
#военные
#военком
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Здание Нацбанка Украины загорелось после серии взрывов в Киеве
01 января 2025, 13:21

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины сообщил о повреждении своего здания после серии взрывов в Киеве во время объявленной воздушной тревоги 1 января. Соответствующее сообщение появилось на странице регулятора в соцсети Facebook*.
Ранее в этот день местные СМИ писали, что в Киеве на фоне воздушной тревоги погремели две серии взрывов.

В результате произошло возгорание на крыше одного из корпусов Нацбанка в Печерском районе украинской столицы.

Пожар был оперативно устранен, повреждения получили только круша и окна верхних этажей. В настоящее время всу службы банка работают в штатном режиме.

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*деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
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#вс рф
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ВСУ потеряли более 593 тысяч военнослужащих в 2024 году
01 января 2025, 13:01

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Потери ВСУ в прошедшем году составили порядка 593 410 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения Минобороны России.
Из недельной сводки оборонного ведомства следует, что украинские войска еженедельно теряли порядка четырёх тысяч солдат в течение года. К марту это значение увеличилось до более чем семи тысяч, но затем незначительно сократилось.

Также на потери ВСУ оказала влияние их попытка прорваться через границу в Белгородской и Курской областях в марте. В результате они потеряли ещё порядка трёх тысяч человек.

К концу мая потери опять выросли и впервые достигли значения в десять тысяч бойцов за неделю. После они ни разу не опускались ниже этой цифры.

Затем на увеличении потерь сказалось вторжение украинских войск в Курскую область. Наибольшие потери наблюдались в период с 26 октября по 1 ноября (порядка 17 тысяч человек).

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#всу
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#сво
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ВС РФ поразили энергетический объект ВПК Украины
01 января 2025, 12:32

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские войска поразили энергетический объект, обеспечивающий работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также место сборки безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок войск ВС РФ.

В результате ударов были поражены место сборки безэкипажных катеров, энергетический объект и инфраструктура военных аэродромов. Также нанесены удары по скоплениям живой силы ВСУ в 142 районах в зоне спецоперации, подчеркнули в оборонном ведомстве.

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#энергетика
#инфраструктура
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Курахово полностью освобождено российскими войсками
01 января 2025, 12:16

Фото: istockphoto/IherPhoto

Армия России полностью контролирует Курахово в Донецкой Народной Республике. Более-менее регулярные части украинской армии вытеснены за пределы города.
Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. В настоящий момент идет окончательная зачистка окраин города. Бойцы водрузили флаг России у одного из зданий трубного завода.

«Курахово (ДНР). Город — наш. Есть еще по окраинам кое-где укропы. Но в целом город освободили. Идет зачистка», — написал военкор.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял ранее, что освобождение Курахова положит конец обстрелам Петровского района Донецка украинскими военными. На текущий момент известно, что бойцы 5-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Юг» ВС РФ взяли под контроль промзону в Курахово, освободив три завода.

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#контроль
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#днр
#вс рф
#денис пушилин
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В новогоднюю ночь над Курском сбит украинский БПЛА
01 января 2025, 11:05

Фото: istockphoto/NiseriN

В новогоднюю ночь Вооружённые силы Украины не отличились особой активностью в плане запуска беспилотников в сторону России. Всего один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области.
Об этом сообщила пресс-службаа министерства обороны РФ. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своих социальных сетях, что ВСУ ударили по Беловскому району сразу после наступления нового года. Повреждения получил газораспределительный шкаф у населенного пункта Гирьи, снабжение домов газом не нарушено. К счастью, обошлось без пострадавших.

При полном отсутствии каких-либо успехов в ходе боевых действий киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая или атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#всу
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#курская область
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