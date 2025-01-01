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Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Одессу и Харьков в случае отказа от переговоров с Россией. Свое мнение он высказал в ходе эфира на YouTube-канале Dialogue Works.
По словам Риттера, на месте спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога, то он бы сказал властям Украины, что чем быстрее они поймут , к чему все идет, тем больше территорий смогут сохранить. В противном случае страна может потерять Одессу, Николаев, Харьков, Сумы и Днепропетровск.
Также Риттер отметил, что Келлогу не о чем разговаривать с Украиной. Эксперт закончил тем, что конфликт в стране закончится на условиях России.
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Иван Мусатов