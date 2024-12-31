Бойцы ВС РФ установили флаг России в освобождённой промзоне Курахово

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Российские войска взяли под контроль три завода в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что бойцы блестяще справились с поставленной задачей и достигли конечной точки зоны ответственности. После взятия заводов они установили на их территориях российские флаги.
Город Курахово располагается в 46 километрах западнее Донецка на берегу Кураховского водохранилища.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис предрёк, что ВСУ будут выбиты из населённого пункта Великая Новосёлка в ДНР в первых числах января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Город Курахово располагается в 46 километрах западнее Донецка на берегу Кураховского водохранилища.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис предрёк, что ВСУ будут выбиты из населённого пункта Великая Новосёлка в ДНР в первых числах января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова