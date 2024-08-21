Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления

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Командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» заявил, что украинское командование сняло ряд подразделений Вооруженных сил Украины с херсонского направления. Об этом информирует РИА Новости.
«Наблюдали колонну, которая уезжала отсюда. Со стороны Гульца и на север туда двигалась», — рассказал командир.
Он отметил, что его расчет уже некоторое время наблюдает переброску сил украинской армии с херсонского направления на другие участки фронта.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины применяют террористическую тактику, нападая на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.
До этого ВС РФ нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правом берегу Днепра. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» ударили по системам связи украинских войск, в результате чего были также уничтожены спутниковые антенны Starlink.
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Дарья Осипова