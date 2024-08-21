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Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления

Российский командир: ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на север
21 августа 2024, 10:20
Фото: istock/IherPhoto

Фото: istock/IherPhoto

Командир расчета БПЛА «‎Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» заявил, что украинское командование сняло ряд подразделений Вооруженных сил Украины с херсонского направления. Об этом информирует РИА Новости.
«Наблюдали колонну, которая уезжала отсюда. Со стороны Гульца и на север туда двигалась», — рассказал командир.

Он отметил, что его расчет уже некоторое время наблюдает переброску сил украинской армии с херсонского направления на другие участки фронта.



Ранее сообщалось, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины применяют террористическую тактику, нападая на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

До этого ВС РФ нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правом берегу Днепра. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» ударили по системам связи украинских войск, в результате чего были также уничтожены спутниковые антенны Starlink.

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#вс рф
#удар
Провал ВСУ в Курской области может привести к новым фронтам внутри Украины
Перинчек: провал ВСУ в Курской области откроет новые фронты внутри самой Украины
21 августа 2024, 10:48

Фото: istock/Diy13

Провал Вооруженных сил Украины в Курской области откроет новые фронты внутри самой страны. Об этом заявил председатель турецкой партии «‎Родина» (Vatan) Догу Перинчек, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области, заявив о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным гражданам и инфраструктуре. Он подчеркнул, что Киев получит достойный ответ за свои действия.

Собеседник агентства отметил, что действия Киева в Курской области представляют собой попытку максимально вовлечь НАТО в конфликт на Украине и занять сильную позицию за столом переговоров, однако эти усилия окажутся безрезультатными. Украина оказалась в еще более сложной ситуации. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области может привести к возникновению новых фронтов внутри страны.

Перинчек добавил, что провал атлантической системы также ощущается в других направлениях. Он отметил, что действия в Курской области свидетельствуют о панике и спешке со стороны Запада, но успеха не будет.

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#киев
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Неизвестные подожгли автобус военных в Киеве
21 августа 2024, 10:11

Фото: istockphoto / DERO2084

В Киеве на улице Урловской подожгли военный автобус. Об этом сообщила «Страна.ua».
«На кадрах с места происшествия видно, что автобус горит. Пока неизвестно, кто поджёг его. Правоохранительные органы не комментируют случившееся», - говорится в материале.

Ранее в Днепре подожгли автомобиль военного. Очевидцы слышали хлопки.

До этого Служба безопасности Украины задержала шесть человек, которых подозревают в поджогах автомобилей военных.

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Медведев: Россия избежала опасности попадания в «переговорный капкан»
21 августа 2024, 09:54

Фото: сайт Кремля

В последнее время, пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, в который могла угодить Россия. После нападения ВСУ на Курскую область эта опасность миновала, так как о переговорах теперь можно забыть.
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале политик назвал переговоры с Киевом «ранними и ненужными», перспективы и последствия которых неясны. Теперь же, по его мнению, все понимают, хотя и не говорят вслух, что никаких переговоров не будет вплоть до полного разгрома врага.

Медведев также намекнул на участие Британии в подготовке нападения украинских боевиков на российский регион. Он, по традиции не стесняясь в выражениях, проехался по бывшему британскому премьеру Борису Джонсону, назвав его «мерзким ублюдком с противной мордой и растрёпанными белёсыми волосами». Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что его страна сделала много хуже для подопечной территории, так как теперь будет только существенно больше бессмысленных трат и украинских гробов.

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#курская область
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Стало известно количество погибших из-за атаки ВСУ на Курскую область
Более 30 человек погибли из-за атаки Киева на Курскую область
21 августа 2024, 09:21

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Из-за атаки боевиков Вооруженных сил Украины на Курскую область более 30 человек погибли. Об этом сообщили в медицинских службах.
Кроме того, получили ранения 143 человека. Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

До этого стало известно, что ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ, указав на запрет со стороны СБУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пво
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В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском
21 августа 2024, 08:36

Фото: istock/sommersby

В интернете появились кадры момента уничтожения БПЛА Вооруженных сил Украины над подмосковным Подольском. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили 10 беспилотников. Он подчеркнул, что попытка атаки на город была одной из самых масштабных за все время.

Первая информация о сбитом в Подольском городском округе БПЛА поступила около 03:00 по московскому времени. На опубликованных кадрах слышен звук работы мотора дрона, а затем виден огненный шар и слышны два взрыва.


Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

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#ночь
#бпла
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#минобороны
#рф
#пво
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Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом
21 августа 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту сосредоточения частей ВСУ в селе Галициново в Николаевской области. Там дислоцируются военнослужащие подразделения «Кракен»*.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По предварительным данным, удар пришёлся по складу с ракетами, уточнил он, поэтому детонация была мощной. Подпольщик добавил, что в этом селе расположен Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона, и его уже давно облюбовали боевики из «Кракена»*. Наконец, место их расположения подверглось атаке российских военных.

Лебедев также рассказал, что весной в Галициново были завезены «длинные и тонкие тёмно-зелёные либо чёрные ракеты». По описанию они напоминают американские ракеты ATACMS.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ
21 августа 2024, 08:06

Фото: istockphoto/ValleraTo

Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы участвуют в атаках Вооруженных сил Украины на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, указав на запрет со стороны СБУ. Об этом информирует РИА Новости.
«При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — заявили в компании.

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group опубликовала в Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к фото гласила: «Ребята в Курске», а геолокационные данные указывали на Курскую область.

В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе конфликта в Курской области подтверждает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Наемники, по мнению ведомства, становятся законной военной целью. МИД РФ также отметил, что в отношении причастных американских граждан будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности в соответствии с УК РФ.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
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#атака
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Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон
Сапер Росгвардии: у ВСУ есть практически неуязвимый дрон
21 августа 2024, 07:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

Командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что украинский дрон «‎Баба-яга» стали бронировать. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, у дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым они должны пролететь и сбросить груз. Он отметил, что она может нести до 4 противотанковых мин типа ТМ-62. Боец добавил, что дроны стали бронировать и поразить их со стрелкового оружия практически невозможно.

Ранее сообщалось, что расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», объявивший охоту на гексакоптеры «Баба-яга» ВСУ на Купянском направлении, уничтожил уже десятый дрон.

Общим названием «Баба-Яга» называют тип беспилотников сельскохозяйственного назначения, имеющих большую грузоподъемность, хорошую навигацию и автономный ход.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 5 регионами РФ 45 БПЛА ВСУ
21 августа 2024, 07:34

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в МО РФ.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Московской областью, двадцать три — над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в интернете появились кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с западным оружием. Военными ВС России было обнаружено большое количество артиллерийских снарядов и гранаты американского производства. Помимо этого, украинские солдаты оставили свои запасы продуктов.

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