30 декабря 2025, 16:09

Депутат Красов: атаки ВСУ происходят из-за провалов на поле боя

Фото: iStock/Alex Kochev

Украина проводит атаки на территорию России из-за провалов в зоне боевых действий. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.





Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области.





«Это происходит только из-за того, что на поле боя они не могут достичь успеха. Эти методы они используют для того, чтобы устрашить мирное население нашей страны», — сказал Красов в беседе с «Известиями».

«Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог — прежде всего с американцами», — приводит Москва 24 слова Пескова.