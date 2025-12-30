«Провалы на фронте»: В Госдуме раскрыли причины атак со стороны ВСУ
Депутат Красов: атаки ВСУ происходят из-за провалов на поле боя
Украина проводит атаки на территорию России из-за провалов в зоне боевых действий. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
«Это происходит только из-за того, что на поле боя они не могут достичь успеха. Эти методы они используют для того, чтобы устрашить мирное население нашей страны», — сказал Красов в беседе с «Известиями».
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ знают, «как, чем и когда» отвечать на атаку Киева на госрезиденцию Путина.
По его словам, эта атака была направлена на срыв переговоров, однако они продолжаются.
«Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог — прежде всего с американцами», — приводит Москва 24 слова Пескова.
Он добавил, что Москва не озвучит публично, в чем конкретно ужесточит позицию по украинскому конфликту.