«Проводят зачистку»: Жителям Купянска рассказали, как эвакуироваться из города

28 сентября 2025, 21:05

Глава Купянской ВГА Беседин: эвакуироваться из Купянска можно только пешком

Фото: Istock/Vita Popova

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского телеканала «Первый» сообщил, что город закрыли для всех, кроме военных, на фоне боёв в центре Купянска.





Беседин назвал населённый пункт закрытой территорией. Ситуация там критическая: силы противника находятся на его территории, а ВСУ проводят контрдиверсионную операцию. Глава ГВА заявил, что эвакуация сейчас максимально усложнена.

«Единственный сейчас способ уехать — это выйти пешком за территорию Купянска», — заявил Андрей.

«Если мы говорим за правобережную часть города Купянска, это 680 жителей, которые всё ещё находятся там. Опасность, угроза для жизни каждую секунду», — рассказал глава администрации.

