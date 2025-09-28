«Проводят зачистку»: Жителям Купянска рассказали, как эвакуироваться из города
Глава Купянской ВГА Беседин: эвакуироваться из Купянска можно только пешком
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского телеканала «Первый» сообщил, что город закрыли для всех, кроме военных, на фоне боёв в центре Купянска.
Беседин назвал населённый пункт закрытой территорией. Ситуация там критическая: силы противника находятся на его территории, а ВСУ проводят контрдиверсионную операцию. Глава ГВА заявил, что эвакуация сейчас максимально усложнена.
«Единственный сейчас способ уехать — это выйти пешком за территорию Купянска», — заявил Андрей.Чиновник добавил, что за помощью можно обратиться к солдатам ВСУ. Когда жители выйдут за пределы города, им помогут волонтёры, полицейские или военные.
«Если мы говорим за правобережную часть города Купянска, это 680 жителей, которые всё ещё находятся там. Опасность, угроза для жизни каждую секунду», — рассказал глава администрации.Беседин отметил, что в общине всё ещё остаются 1640 граждан.