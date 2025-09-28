ВСУ нанесли повторный удар по инфраструктуре Белгорода
В Белгороде вновь сработала система ПВО, прозвучали взрывы. Город объявил о ракетной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, обстрел ведётся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Жители сообщают о нескольких мощных взрывах. Над одной из электроподстанций виднеется столб серого дыма.
Городские больницы и водоканал переключаются на резервные источники энергоснабжения. В части районов электроснабжение начинают восстанавливать. Аварийные бригады уже работают на местах. Они планируют полностью устранить последствия удара к понедельнику.
Ранее два района Запорожской области попали под массированный обстрел ВСУ.
Читайте также: