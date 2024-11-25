Правнучку Хрущёва требуют наказать за призывы к развалу России

Активисты из движения «Зов народа» требуют наказать правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Нину Хрущёву за призывы к развалу России, а также просят проверить её на шпионаж и ограничить её выступления с лекциями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.