Правнучку Хрущёва требуют наказать за призывы к развалу России

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Активисты из движения «Зов народа» требуют наказать правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Нину Хрущёву за призывы к развалу России, а также просят проверить её на шпионаж и ограничить её выступления с лекциями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что общественники были возмущены планируемым выступлением Хрущёвой в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Женщина неоднократно высказывалась против проведения спецоперации на Украине, а также заявляла о якобы неправомерном присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.
Также она допускала, что Россия перестанет существовать в тех пределах, в которых она находится сейчас.
Активисты призывают признать Хрущёву иноагентом и отменить планируемую лекцию. В Ельцин Центре услышали их и отметили выступление. Остальные требования отправлены в Минюст и Генпрокуратуру.
Хрущёва последние 33 года живёт в США.
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Также она допускала, что Россия перестанет существовать в тех пределах, в которых она находится сейчас.
Активисты призывают признать Хрущёву иноагентом и отменить планируемую лекцию. В Ельцин Центре услышали их и отметили выступление. Остальные требования отправлены в Минюст и Генпрокуратуру.
Хрущёва последние 33 года живёт в США.
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Анастасия Чинкова