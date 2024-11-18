ФСБ: На Кубани украинца осудили на 11 лет за шпионаж в пользу ВСУ

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Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам лишения свободы украинского гражданина Евгения Монастырева за шпионаж в пользу ВСУ, передало ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ.
Гражданин Украины 1980 года рождения проведёт 11 лет в колонии строгого режима. Решение огласили еще в августе, подчеркнула пресс-служба суда. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений — она отклонила жалобу.
По данным суда, Евгений Монастырев осуществлял сбор данных о транспортной и критической инфраструктуре Краснодарского края, ещё он снимал опоры мостов и линий электропередачи. Изображения мужчина передавал украинской стороне, чтобы Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносили удары по объектам.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали фигуранта дела в Лазаревском районе Сочи.
Управление ФСБ России ранее передавало, что задержан житель Крыма, которого подозревали в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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По данным суда, Евгений Монастырев осуществлял сбор данных о транспортной и критической инфраструктуре Краснодарского края, ещё он снимал опоры мостов и линий электропередачи. Изображения мужчина передавал украинской стороне, чтобы Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносили удары по объектам.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали фигуранта дела в Лазаревском районе Сочи.
Управление ФСБ России ранее передавало, что задержан житель Крыма, которого подозревали в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Ольга Енгалычева