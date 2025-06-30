Проживший 30 лет в Италии петербуржец отправился на СВО
Мужчина, родившийся в Санкт-Петербурге и проживший 30 лет в Италии, оставил там жену и детей и отправился в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне ВС РФ. Историю рассказывает RT.
«Дед меня с пелёнок учил, что быть русским — это гордость. Я получил в Италии высшее образование и работал в крупной компании по производству бытовой техники. Но меня всё равно тянуло в Россию», — рассказал Итан в беседе с RT.
По данным издания, в 2014 году в Европу начали приезжать беженцы из Западной Украины, тогда же там обострились русофобия и ЛГБТ*-пропаганда.
Итан начал думать о возвращении на родину, особенно после начала российской спецоперации на Украине. В 2024 году он уволился с работы и уехал в Россию, где подписал контракт с ВС РФ и ушел в зону СВО.
«Я больше не мог смотреть на это со стороны. Понял, что мои знания нужны армии ВС РФ. Я хочу помочь нашим ребятам сохранить наш русский мир», — отметил мужчина.
В Италии у него остались жена и двое детей. После окончания спецоперации Итан хочет перевезти их в Россию.
* Движение ЛГБТ запрещено в РФ.