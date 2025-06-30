Проживший 30 лет в Италии петербуржец отправился на СВО

30 июня 2025, 19:03

Фото: iStock/zim286

Мужчина, родившийся в Санкт-Петербурге и проживший 30 лет в Италии, оставил там жену и детей и отправился в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне ВС РФ. Историю рассказывает RT.







«Дед меня с пелёнок учил, что быть русским — это гордость. Я получил в Италии высшее образование и работал в крупной компании по производству бытовой техники. Но меня всё равно тянуло в Россию», — рассказал Итан в беседе с RT.

«Я больше не мог смотреть на это со стороны. Понял, что мои знания нужны армии ВС РФ. Я хочу помочь нашим ребятам сохранить наш русский мир», — отметил мужчина.