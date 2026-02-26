Российские силы ПВО ликвидировали 167 украинских БПЛА за шесть часов
Российские военные отразили массированную атаку украинских беспилотников вечером 26 февраля. Как сообщили в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Атака продолжалась шесть часов — с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Силы ПВО работали в небе над несколькими регионами страны. Наибольшее количество дронов пришлось на приграничные области.
Над территорией Брянской области военные уничтожили 46 беспилотников, над Курской — 34, над Калужской — 28. Ещё 17 объектов ликвидировали в небе над Орловской областью, 13 — над Тульской. В небе над Республикой Крым российские средства ПВО сбили 17 БПЛА.
Отдельно в ведомстве отметили ситуацию в Московском регионе. На подлёте к Москве военные уничтожили 12 дронов. В Минобороны уточнили, что все 167 беспилотников относились к самолётному типу.
