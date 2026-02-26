Российские силы ПВО ликвидировали 167 украинских БПЛА за шесть часов

26 февраля 2026, 21:20

Фото: Istock/aapsky

Российские военные отразили массированную атаку украинских беспилотников вечером 26 февраля. Как сообщили в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.