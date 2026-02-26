ПВО уничтожила три дрона на подлете к Москве, общее число достигло 27
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении ещё трёх беспилотников, летевших на столицу.
По его информации, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков украинского дрона. Всего 26 февраля с 16:42 (мск) средства противовоздушной обороны ликвидировали 27 БПЛА, которые летели в сторону Москвы. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующая трёхсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта. По словам Зеленского, требуется финализировать то, чего удалось достичь для настоящих гарантий безопасности.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
