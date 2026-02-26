ПВО уничтожила три дрона на подлете к Москве, общее число достигло 27

26 февраля 2026, 23:52

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву

Фото: iStock/Oselote

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении ещё трёх беспилотников, летевших на столицу.