Птицы стали облетать Украину из-за боевых действий

Фото: iStock/rootstocks
Большие подорлики стали облетать районы, которые затронул военный конфликт России и Украины. Об этом пишет РБК.
Учеными были проведены исследования. Результаты показали, что после начала СВО птицы пролетали в среднем дополнительные 85 километров, а путь их длился на 55 часов дольше. Отмечается, что до начала конфликта 90 процентов больших подорликов останавливались на Украине. Теперь — только 32 процента. Некоторые вообще облетают территорию страны.
Кроме этого, птицы испытали стресс. По мнению авторов исследования, это может плохо сказаться на их размножении.
Ранее сообщалось, что косатки потопили судно в Гибралтарском проливе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Грачи прилетели: в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы
В Мособллесе рассказали, когда в Подмосковье вернутся перелётные птицы
Перелётные птицы начали массово покидать подмосковные леса
Кроме этого, птицы испытали стресс. По мнению авторов исследования, это может плохо сказаться на их размножении.
Ранее сообщалось, что косатки потопили судно в Гибралтарском проливе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Грачи прилетели: в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы
В Мособллесе рассказали, когда в Подмосковье вернутся перелётные птицы
Перелётные птицы начали массово покидать подмосковные леса
Дарья Осипова