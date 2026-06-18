Публицист Таксюр: Лукашенко озвучил отказ РФ от посредничества Израиля и Ватикана

18 июня 2026, 17:13

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил позицию России, которая откажется от посредничества Ватикана и Израиля в мирном урегулировании конфликта на Украине. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель Ян Таксюр.





Ранее Лукашенко заявил, что Ватикан и Израиль в 2022 году сорвали Стамбульские соглашения, реализация которых привела бы к мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако никаких подробностей белорусский глава не привел.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Таксюр отметил, что выступление Лукашенко против Ватикана может показаться странным, однако у этих слов есть четкая цель. Так, по его словам, переговорщики и посредники по Украине будут меняться, однако российский лидер Владимир Путин к ним обращаться не будет.





«Но поскольку президент России, в силу дипломатических обстоятельств, этого не произносит, Александр Лукашенко, стараясь быть верным союзником, дипломатично это озвучил», — считает эксперт.