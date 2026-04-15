«Пушечное мясо»: В РФ объяснили, почему украинцы не хотят воевать
Украинский народ понимает, что страна не сможет одержать победу над Россией, не попадет в ЕС и НАТО, поэтому люди не идут добровольно в ВСУ. Такое мнение выразил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.
По его словам, у украинцев нет мотивации, чтобы добровольно идти в ВСУ. Общество в целом не готово воевать за Владимира Зеленского, вступление в НАТО и ядерное оружие, поэтому многие уехали в Европу.
«Для любого потенциального солдата очевидно, что победы не будет — это физически невозможно. Остаётся и дальше превращаться в небольшое террористическое государство, направляющее дроны на гражданские объекты. Да и западные партнеры не спешат становиться полноправными партнерами, никакого вступления в НАТО и Евросоюз Киеву не светит», — отметил Крастелев в разговоре с RuNews24.ru.
Он подчеркнул, что в подобных условиях не может идти и речи о добровольной мобилизации. По его мнению, кризис с укомплектованием ВСУ связан с потерей смыслов, ради которых человека призывают надеть военную форму.
На сегодняшний день украинский народ не хочет становиться «пушечным мясом» в чужой игре за территории и полезные ископаемые. В этой связи уклонение от мобилизации является не трусостью, а единственно доступной формой трезвой оценки происходящего на Украине, заключил Крастелев.