15 апреля 2026, 17:36

Депутат Крастелев: Украинцы не хотят воевать за идеи Зеленского и НАТО

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинский народ понимает, что страна не сможет одержать победу над Россией, не попадет в ЕС и НАТО, поэтому люди не идут добровольно в ВСУ. Такое мнение выразил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.





По его словам, у украинцев нет мотивации, чтобы добровольно идти в ВСУ. Общество в целом не готово воевать за Владимира Зеленского, вступление в НАТО и ядерное оружие, поэтому многие уехали в Европу.





«Для любого потенциального солдата очевидно, что победы не будет — это физически невозможно. Остаётся и дальше превращаться в небольшое террористическое государство, направляющее дроны на гражданские объекты. Да и западные партнеры не спешат становиться полноправными партнерами, никакого вступления в НАТО и Евросоюз Киеву не светит», — отметил Крастелев в разговоре с RuNews24.ru.