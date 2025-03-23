Пушилин: бойцы ВС РФ продвигаются по всему фронту в Донбассе

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Российские военнослужащие продвигаются по всему фронту в Донбассе, проинформировал в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса. Для нас это важно, держим все в поле зрения. Конечно же, включаемся во все процессы, где это необходимо», — прокомментировал чиновник.Перед этим в Минобороны РФ докладывали, что бойцы группы «Центр» освободили село Срибное в регионе. В министерстве отметили, что противник потерял до полутысячи боевиков, а также технику. Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти работают над урегулированием конфликта.
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