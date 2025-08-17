Пушилин: бойцы ВС РФ укрепляют позиции на краснолиманском направлении

17 августа 2025, 22:44

Фото: istockphoto/zim286

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ укрепляют позиции на краснолиманском направлении — в частности в Шандриголово и в Среднем. По его словам, поступает информация об улучшении положения на этих участках, а также на ряде других локальных рубежей, где подразделения российских войск сумели оттеснить врага.