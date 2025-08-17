Пушилин: бойцы ВС РФ укрепляют позиции на краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ укрепляют позиции на краснолиманском направлении — в частности в Шандриголово и в Среднем. По его словам, поступает информация об улучшении положения на этих участках, а также на ряде других локальных рубежей, где подразделения российских войск сумели оттеснить врага.
Ранее Пушилин отмечал, что прорыв на добропольском направлении подорвал логистику подразделений ВСУ и ослабил их фланг, из‑за чего боевикам пришлось перебросить дополнительные резервы, в том числе бойцов организации, признанной в РФ террористической. По его словам, на отдельных участках идут ожесточённые боестолкновения, однако ситуация остаётся под контролем российских войск.
Министерство обороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли удар по месту хранения оперативно‑тактических ракет «Сапсан» ВСУ: по данным ведомства, авиация оперативно‑тактического звена, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили сами ракеты и комплектующие, склады боеприпасов и дальнедейсвующих беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наёмников. Ранее ФСБ заявляла, что совместно с армией сорвала планы Киева по созданию комплексов «Сапсан», уничтожив техническую базу по изготовлению дальнобойных баллистических ракет и нанеся значительный ущерб украинской оборонной промышленности.
Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
Читайте также: