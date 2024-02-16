ВСУ нанесли удар по Курской области и обесточили два населённых пункта

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Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области и обесточили два населённых пункта. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Отмечается, что в результате обстрела были повреждены линии электропередачи в селе Городище и части села Козино. Местные жители остались без света.
Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады будут осуществлять работу по восстановлению электроснабжения, когда настанет безопасная обстановка.
Ранее офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин сообщил, что жители Запорожья готовятся к сдаче города. Он сообщил, что власти смогли найти деньги на Евровидение, но не профинансировали «зубы дракона» в Запорожье. Такие решения украинских властей могут привести к полному ослаблению ВСУ, поэтому жители города готовятся к его сдаче.
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Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады будут осуществлять работу по восстановлению электроснабжения, когда настанет безопасная обстановка.
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Анастасия Чинкова