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ВСУ нанесли удар по Курской области и обесточили два населённых пункта

Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область и обесточили два села
16 февраля 2024, 14:16
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области и обесточили два населённых пункта. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Отмечается, что в результате обстрела были повреждены линии электропередачи в селе Городище и части села Козино. Местные жители остались без света.

Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады будут осуществлять работу по восстановлению электроснабжения, когда настанет безопасная обстановка.


Ранее офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин сообщил, что жители Запорожья готовятся к сдаче города. Он сообщил, что власти смогли найти деньги на Евровидение, но не профинансировали «зубы дракона» в Запорожье. Такие решения украинских властей могут привести к полному ослаблению ВСУ, поэтому жители города готовятся к его сдаче.

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Военные из 119-й бригады теробороны ВСУ заявили о желании сложить оружие
16 февраля 2024, 14:40

Фото: iStock/Olena_Z

Несколько военных 119-й бригады территориальной обороны ВСУ записала видеообращение, в котором заявили о желании сложить оружие и пожаловались на «мясные штурмы» и «равнодушие руководства страны».
Ранее 119-я бригада ВСУ вела бои в районе Артемовска. Весной 2023 года бригаду вывели в приграничные районы. Уже в декабре прошлого года в соцсетях появились сообщения, что бойцов перекинули в район Белогоровки под Кременной.

«Мы мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны, обращаемся к народу Украины и своих побратимов из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел и равнодушие руководства страны. Нами было принято решение сложить оружие», - говорится в видеообращении.

По их словам, так они могут получить шанс на спасении жизни. Военные отметили, что они честно воевали за свою страну, однако их предали.
Ролик распространился в TikTok, но постоянно удалялся. Мобилизованные обращаются помимо президента Украины Владимира Зеленского к главкому ВСУ Валерию Залужному. А это значит, что видео было записано до 8 февраля. Дальнейшая судьба мобилизованных из 119-й бригады неизвестна.
#военные
#оружие
#кровь
#видео
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«48 часов»: сколько осталось до полного освобождения Авдеевки
Военкор Лисицин: до полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов
16 февраля 2024, 13:49

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российский военный корреспондент Евгений Лисицын выразил уверенность, что до полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов.
«Сейчас в Российской Федерации творится великая история. Тот населенный пункт откуда бил нацист по Донецку почти освобожден. Я точно знаю до полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов», - пишет Лисицин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что при сложной ситуации для ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский не дает разрешение на вывод войск.

Лисицин также пожелал российским военным остаться живыми при штурме Авдеевки.

При этом, по данным российских военкоров, до полного окружения Авдеевки осталось меньше двух километров. ВС РФ кинули все силы на то, чтобы взять город в кольцо. Политолог Алексей Живов написал в своем Telegram-канале, что за половину суток по позициям ВСУ в Адеевке было выпущено порядка 60 ФАБ.

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#город
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
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Штурмбригада ВСУ местами находится в полном окружении в Авдеевке
«Страна»: подразделения 3-й штурмбригады ВСУ в Авдеевке находятся в окружении
16 февраля 2024, 13:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

3-я штурмовая бригада, которая на днях была переведена в Авдеевку для стабилизации ситуации, местами находится в окружении. Об этом сообщил замкомандира бригады Родион Кудряшов. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«3-я штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении. Местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180», - заявил Кудряшов.

Он не стал высказывать свое мнение по поводу необходимости удерживания Авдеевки, отметив, что 3-я ОШБр выполняет приказы Генштаба ВСУ.

До этого командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявлял, что украинские военные под Авдеевкой готовят позиции исходя из всех возможных сценариев.

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#всу
#сво
#военные
#мнение
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В Николаевской области повреждён объект портовой инфраструктуры
16 февраля 2024, 12:09

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В городе Очакове на юге Украины в результате взрыва получил повреждения объект портовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации (ОВА) Николаевской области Виталий Ким.
В своём телеграм-канале он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь. По его словам, взрывы фиксировались накануне, 15 февраля, в 10:03 и в 17:10. Из-за них также получило повреждения одно из предприятий, расположенных на территории города. Взрывы также происходили в акватории Очаковской городской общины. Пострадавших в результате обстрелов нет, сообщил глава ОВА региона.

Власти Одесской и Николаевской областей периодически сообщают о повреждении в результате российских атак портовой и транспортной инфраструктуры, заводов и складов. В Киеве уже не раз подчёркивали необходимость усилить противовоздушную оборону юга Украины. В то же время, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что украинские власти, прикрываясь зерновой сделкой, использовали порты и зернохранилища в военных целях. Соответственно, они стали законными объектами для атак ВС РФ.

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#одесса
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Лавров рассказал о судьбе иностранных наёмников в рядах ВСУ
Лавров: в рядах ВСУ были тысячи иностранных наемников, осталось меньше половины
16 февраля 2024, 12:00

Фото: iStock/breakermaximus

В рядах ВСУ осталось менее половины иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях. Такие данные привел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».
«Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец», - сказал Лавров.

Ранее стало известно, что воюющие на стороне ВСУ колумбийские наемники сбежали с поля боя, опасаясь российских дронов. Об этом рассказал 32-летний наемник с позывным Чечо.

По его словам, их группа подверглась массированной атаке российских беспилотных летальных аппаратов, от которых было «некуда спрятаться». Колумбиец признался, что он вместе с сослуживцами приняли решение бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Помимо этого, Чечо поделился, что он спасал напарника, который получил осколочное ранение челюсти.

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#наемники
#лавров
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Командование ВСУ заявило о возможном отступлении из Авдеевки
В ВСУ заявили, что готовятся ко всем возможным событиям под Авдеевкой
16 февраля 2024, 11:39

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ под Авдеевкой готовят позиции исходя из всех возможных сценариев. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский, передает издание «Украинская правда».
«Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — заявил Тарнавский.

По его словам, украинские военные продолжают оборонительную операцию, однако приоритетом для командования является сохранение жизни бойцов ВСУ.

Ранее военкор Евгений Поддубный писал, что российские военные продолжают затягивать удавку окружения ВСУ в Авдеевке, украинские бойцы бегут и несут огромные потери.

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#военные
#всу
#вс рф
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«Удавка окружения затягивается»: последние новости о ситуации в Авдеевке
Поддубный: в Авдеевки ВС РФ затягивают удавку окружения ВСУ
16 февраля 2024, 11:24

Фото: iStock/zabelin

Российские военные продолжают затягивать удавку окружения ВСУ в Авдеевке, они бегут и несут огромные потери. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Минувшей ночью наши войска в Авдеевке улучшили позиции, были взяты под контроль еще ряд опорных пунктов противника, удавка окружения затягивается», - пишет Поддубный в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что украинские военные пытаются выбраться из почти сформированного котла и несет при этом огромные потери. При этом моральное состояние украинских боевиков ухудшается.

Формирование «Азов»*, недавно переброшенное в Авдеевку, практические полностью уничтожено ударами артиллерии и авиабомбами. Перед ними была поставлена задача стабилизировать обстановку в городе, с которой они не справились, заключил Поддубный.

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Названа цель создания «подземного города» на херсонском направлении
Военный Дандыкин: «подземный город» создан в зоне СВО для сохранения живой силы
16 февраля 2024, 11:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

«Подземный город», который соорудили ВС РФ на херсонском направлении, помогает сохранить живую силу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он объяснил, что левый берег, где находятся и российские, и украинские военные – пологий. А вот правый, наоборот, крутой. Там нет леса, где можно укрыться, но зато хороший обзор. В связи с этим, было принято построить подземные жилые блиндажи.

Дандыкин подчеркнул, что у ВС РФ большой опыт в сооружении таких укрытий, которые, помимо сохранения живой силы, позволяют подходить на близком расстоянии к позициям противника и наносить по ним удары.

В этом «подземном городе» находятся жилые помещения, кухня, столовая, баня, прачечная, сушилка, парикмахерская, спортивный зал и ремонтная мастерская для одежды.

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#вс рф
#спецоперация
#военные
#военные городки
#херсонская область
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Российские военные включают похоронный марш для ВСУ
Минобороны: звуковещательные станции ВС РФ включают для ВСУ похоронный марш
16 февраля 2024, 10:42

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские звуковещательные станции в зоне спецоперации включают для солдат ВСУ похоронный марш. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
По словам командира звуковещательной станции с позывным «Дед», на одном из участков СВО включали звук тяжелой гусеничной техники для отвлечения на себя внимания противника. А до этого в других районах звучал похоронный марш на протяжении пяти часов. Также включались крики детей, женщин и перечислялись фамилии погибших бойцов ВСУ.

«По имеющейся информации на данный момент, после захвата определённых опорных точек, блиндажей и так далее, на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьёзного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали», — рассказал «Дед».

Он пояснил, что расчёты звуковещательных станции включают определенные звукозаписи для того, чтобы подрывать психологическое состояние противника. Звук распространяется на 3-5 км.

С помощью звуковещательных станций российская сторона также призывает бойцов ВСУ сдаваться. Это происходит на русском, украинском языке и английском языках.

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