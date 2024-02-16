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В Севастополе объявили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — предупредил горожан Развожаев.
Сирены воздушной тревоги завыли в 15:04 по московскому времени. Отмечается, что в Севастополе также приостановлена работа общественного транспорта.
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