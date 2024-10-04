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Всевозможные предлагаемые Киевом или его западными союзниками «формулы мира» по украинскому конфликту служат лишь для того, чтобы привлечь внимание к самой ситуации. Они абсолютно не могут быть реализованы на практике.
Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов в столице региона. Он подчеркнул, что планы мирного урегулирования без участия России являются нежизнеспособными, и это понимают даже на Западе.
Пушилин также подчеркнул, что все «мирные инициативы», поступающие от сочувствующих стран, плохо увязываются с желанием этих же стран предоставить Киеву дальнобойное вооружение для ударов по России. По мнению главы ДНР, эти поставки ни на что серьёзно не повлияют в плане безопасности Украины, но будут иметь большой информационный резонанс. В качестве аналогии он привёл вторжение ВСУ в Курскую область, бессмысленное с военной точки зрения, но широко распространённое Украиной в мировом сообществе в информационном плане.
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Александр Бойцов