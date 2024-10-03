Пушилин: ВС РФ помогают жителям освобожденного Угледара, их примерно 115 человек

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ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.
«Что касается гражданского населения, там находятся порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдет уже к профильным ведомствам ДНР», — сказал чиновник.
Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили освобождение города от боевиков ВСУ.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Тогда президент Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения в течение восьми лет.
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Никита Кротов