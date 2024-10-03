Пушилин: ВС РФ помогают жителям освобожденного Угледара, их примерно 115 человек

Идея несоблюдения «красных линий» Москвы обсуждается западными политиками. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости директор СВР России Сергей Нарышкин. Он отметил, что за океаном идут дискуссии о применении западных вооружений для ударов вглубь РФ.