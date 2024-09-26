Пушилин: В освобождённом Украинске сейчас находятся до двух тысяч человек

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В освобождённом российскими войсками Украинске в Донецкой Народной Республике в настоящее время находятся от полутора до двух тысяч мирных жителей. Им оказывается вся необходимая помощь.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он уточнил, что пока гражданское население города получает помощь от российских военнослужащих, но уже в ближайшее время в Украинск прибудут представители профильных ведомств и организаций и приступят к выполнению мероприятий в рамках своей компетенции.
Пушилин подчеркнул важное стратегическое значение этого города для ВСУ. Именно поэтому противник так упорно сопротивлялся и стремился не допустить продвижения российских войск на этом участке. Однако удержать его не удалось, Украинск полностью перешёл под контроль подразделений армии России, подчеркнул глава ДНР.
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Александр Бойцов