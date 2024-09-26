Пушилин: В освобождённом Украинске сейчас находятся до двух тысяч человек

Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что ему непонятно, почему ВС РФ еще не уничтожили транспортную инфраструктуру на Украине и позволяют ездить в Киев политикам Запада, которые договариваются с Владимиром Зеленским о поставках все нового вооружения для ВСУ.