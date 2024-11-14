Пушилин: Киев оставляют свою агентуру на освобождённых от ВСУ территориях ДНР

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Украинские спецслужбы оставляют на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики представителей своей агентурной сети. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире телеканала «Соловьёв LIVE» он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ), другие украинские спецслужбы стараются оставить на освобождаемых российскими войсками территориях своих агентов и шпионов, и это обязательно нужно учитывать, имея ввиду всевозможные диверсии и провокации.
Пушилин подчеркнул, что сотрудники регионального управления ФСБ очень чётко отрабатывают свой функционал. В результате их работы уже выявлены ряд фактов, свидетельствующих о присутствии на освобождённых территориях агентуры противника, представители которой пытаются устраивать разного рода провокации.
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