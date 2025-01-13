Пушилин: литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль РФ

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Литиевые месторождения в районе освобожденного поселка Шевченко в ДНР перешли под контроль России. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что ВСУ выстроили в Шевченко серьезные укрепления. Глава ДНР предположил, что это связано с обещаниями Владимира Зеленского, данными странам Запада, о предоставлении украинских недр при усилении поддержки Киева.
Он добавил, что освобождение Шевченко позволит армии России продвигаться к следующим населенным пунктам. При этом у подразделений ВСУ остается все меньше возможностей для закрепления на подступах к Красноармейску.
Об освобождении поселка Шевченко Минобороны РФ сообщило 11 января.
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«Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ. Все недра пойдут на пользу жителям ДНР и России», — сказал Пушилин.
Он добавил, что освобождение Шевченко позволит армии России продвигаться к следующим населенным пунктам. При этом у подразделений ВСУ остается все меньше возможностей для закрепления на подступах к Красноармейску.
Об освобождении поселка Шевченко Минобороны РФ сообщило 11 января.
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Элина Позднякова