Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск), вновь оказался в центре трагических событий. По свидетельствам беженцев, спасшихся из этого населенного пункта, украинские военнослужащие расстреляли супружескую пару, владельцев местного магазина, Тому и ее мужа. Об этом информирует ТАСС.
В один из дней несколько украинских солдат вошли в магазин на улице Новой. Очевидцы слышали звуки возни, а затем раздались автоматные очереди. Страх и неуверенность охватили жителей, которые не могли понять, что происходит. Когда солдаты покинули помещение, местные жители осознали всю ужасность произошедшего: Тома и ее муж были убиты.
Соседи, потрясенные случившимся, решили отдать дань уважения погибшим и похоронили их во дворе собственного дома.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Соседи, потрясенные случившимся, решили отдать дань уважения погибшим и похоронили их во дворе собственного дома.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова