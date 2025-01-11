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Российские войска взяли под контроль село Шевченко в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение подразделениям четырех бригад противника в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого. Уточняется, что в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли около 535 боевиков, три автомобиля, а также танк Leopard.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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