У границы с Брянской областью находятся около 50 тысяч бойцов ВСУ
В нескольких километрах от Брянской области сконцентрированы около 50 тысяч бойцов ВСУ. Их целью является попытка прорыва на территорию РФ.
По данным telegram-канала Mash, половина боевиков — это наемники из Турции, Польши и Грузии. Только за последнюю неделю ВС РФ отбили около 10 атак малыми группами. К тому же российским военным удалось уничтожить от трех до четырех украинских ДРГ.
ВСУ начали концентрировать свои силы в данном направлении практически сразу после ухода из Курской области. Первые полевые штабы появились еще в мае. На фоне этого российская армия значительно укрепила группировку на границе с Брянской областью. К тому же была усилена авиация в 150 километрах от границы.
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