Пушилин сообщил о продвижении ВС России в двух микрорайонах Красного Лимана
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвинулись в микрорайонах Коммунальный и Центральный в Красном Лимане. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в городе идут ожесточенные бои. Противник массово применяет беспилотники, а российские бойцы отвечают тем же. Пушилин добавил, что ВС РФ продолжают движение к северным окраинам Красного Лимана со стороны села Ставки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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