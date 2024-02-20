Пушилин объяснил мотивы последних ударов ВСУ по Донецку

Фото: kremlin.ru
Украинские войска обстреливают Донецк, пытаясь прикрыть своё позорное бегство из Авдеевки, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, в ночь на 17 февраля главнокомандующих Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе из Авдеевки. При этом, по заявлениям Минобороны РФ, ВСУ начали бегство из города ещё за сутки до приказа Сырского.
20 февраля украинские войска нанесли массированный удар по мирным кварталам Донецка. В настоящий момент известно об одной погибшей и четырёх пострадавших. Повреждено здание библиотеки, административных и жилых домов.
Как заявил Пушилин, эти удары являются «попыткой создать фон после позорного бегства из Авдеевки».
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20 февраля украинские войска нанесли массированный удар по мирным кварталам Донецка. В настоящий момент известно об одной погибшей и четырёх пострадавших. Повреждено здание библиотеки, административных и жилых домов.
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Евгения Парфентьева