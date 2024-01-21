Пушилин объявил 22 января в ДНР днем траура по жертвам обстрела Донецка

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Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике.
По информации Пушилина, число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, а пострадавших — до 20. Глава ДНР назвал произошедшую атаку варварским актом киевского режима.
Ранее в МИД РФ сообщили, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание. СК России оперативно начал расследование произошедшего.
Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.
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МИД РФ: Все причастные и ответственные за атаку по Донецку понесут наказание
Ранее в МИД РФ сообщили, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание. СК России оперативно начал расследование произошедшего.
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МИД РФ: Все причастные и ответственные за атаку по Донецку понесут наказание
Екатерина Коршунова