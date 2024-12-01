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Пушилин описал текущую ситуацию в Дзержинске в ДНР

Пушилин: продолжаются бои в Дзержинске в ДНР, боевики ВСУ перебрасывают резервы
Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бои в Дзержинске (Торецке) продолжаются, боевики ВСУ перебрасывают резервы, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что противник активно пользуется беспилотниками.
«И, конечно, устремления на Горловку по-прежнему у противника очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — добавил Пушилин.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех своих целей.



Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

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На Украине оценили возможность Трампа остановить конфликт
Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп не остановит конфликт на Украине
01 декабря 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не остановит украинский конфликт, уверен отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом Politeka.
«Если кто-то думает, что (конфликт. — Прим. ред.) можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить», — прокомментировал собеседник.
Эксперт сомневается, что в данной ситуации возможно привлечь миротворческие войска. По его мнению, сейчас идет высокоинтенсивная стадия конфликта, затем будут средняя и низкая, где может произойти все, что угодно, считает Стариков.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Политик обещал перед выборами завершить украинский конфликт «за сутки».

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В России оценили заявление ЕС об отправке войск на Украину
Журова: войска ЕС — это в первую очередь войска альянса НАТО
01 декабря 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Войска Евросоюза (ЕС) являются в первую очередь войсками альянса НАТО, и это нужно понимать, заявила «Ленте.ру» зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Таким образом собеседница отреагировала на заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас о возможной отправке европейских войск в зону украинского конфликта.
«Если это миротворческая акция, чтобы следить за двумя сторонами, не только за нашей, а не подготовка к какому-то новому удару по нам, то надо железобетонно прописать, чтобы никаких потом не было прыжков в сторону. А то они могут бдительность усыпить и готовиться к нападению. Но надо понимать, что это в первую очередь войска НАТО», — пояснила парламентарий.
На фоне спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали помогать киевским неонацистам всеми доступными средствами, включая финансовую и военную поддержку.

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#сво
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«Идут проторенной дорожкой»: Захарова об аналоге «Гитлерюгенда» на Украине
Захарова заявила об аналоге «Гитлерюгенда» на Украине
01 декабря 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Diy13

Сегодняшнее руководство Украины и его спонсоры «норовят переплюнуть своих кумиров из Третьего рейха с «Гитлерюгендом» и для этого «идут проторенной дорожкой», написала в Telegram-канале дипломат российского МИДа Мария Захарова.
Она упомянула закон, принятый Верховной радой в декабре 2019 года, «О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения».

Захарова подчеркнула, данный документ стал основой для того, чтобы под крылом киевского режима появилось объединение, подобное «Гитлерюгенду», где молодое поколение идеологически обрабатывают.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что через такое объединение прошли почти все известные нацисты.

Также Захарова отметила высказывание американской конгрессвумен Индианы Спартц, уроженки Украины, о том, что «вклад в войну должны вносить все — от ребенка до пожилого человека». Конгрессвумен выступила с призывом к Владимиру Зеленскому, чтобы он мобилизовал каждого украинца, а также обвинила его в плохой подготовке к боевым действиям.

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США призвали Украину самой решить вопрос с уступками территорий ради мира с РФ
Салливан: Украина должна сама решить вопрос об уступках для достижения мира с РФ
01 декабря 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Kagenmi

Киевскому режиму необходимо самоопределиться в отношении уступок территорий, чтобы достичь мира с Москвой, заявил CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами», — прокомментировал советник.
Он добавил, что Владимир Зеленский сам говорил о необходимости закончить боевые действия путем мирного диалога. Салливан уверен, что американские власти обсуждают с украинскими коллегами, какой формат будущих переговоров возможен.

Советник резюмировал, что Украиной управляет Зеленский, а значит, территориальные и прочие вопросы решать ему.

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Марочко: ВС РФ продвигаются за счет новой тактики
01 декабря 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска изменили тактику в боях, их командная работа сочетается с грамотными решениями Генштаба, что обеспечивает им успех, рассказал KP.RU военный аналитик Андрей Марочко.
«Характерные изменения осени - сейчас наши военнослужащие начали малыми группами раздергивать силы противника. Сейчас тактика захода малыми группа на те или иные участки местности, наращивание сил и средств, создание плацдарма для продвижения далее дала ту позитивную динамику, которую мы сейчас видим», — прокомментировал эксперт.
Марочко добавил, что Украина ошиблась, напав на Курскую область, поскольку линия боестолкновения растянулась, и в обороне боевиков появились бреши. Резервы ВСУ уменьшились, резюмировал собеседник.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта
Зеленский: Украина может стать членом НАТО без гарантий защиты по 5-й статье
01 декабря 2024, 18:28

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что страна может присоединиться к НАТО и во время боевых действий, за исключением пятой статьи. Об этом информирует «Интерфакс-Украина».
По его словам, Украина никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в Североатлантический альянс не будет касаться части ее территории. Зеленский отметил, что страна никогда не привлекала к военным действиям армии входящих в блок стран.

Он заключил, что, если поднимет вопрос о войсках НАТО в зоне конфликта на Украине, то лишится поддержки половины союзников.

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Рабочих Киева отправят в Кривой Рог из-за мобилизации специалистов
Кличко: рабочих Киева отправят в Кривой Рог из-за мобилизации специалистов
01 декабря 2024, 17:55

Виталий Кличко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Рабочие бригады из Киева направят в Кривой Рог на юго-востоке Украины, где из-за кадрового голода на фоне мобилизации не могут запустить отопление. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в Кривой Рог отправляют более 20 работников предприятия «Киевтеплоэнерго», а также 6 единиц спецтехники. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге не могут начать отопительный сезон, так как из-за мобилизации специалистов коммунальным компаниям не хватает кадров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, министр энергетики страны Герман Галущенко неоднократно отмечал, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины.

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Новая глава евродипломатии допустила отправку военных ЕС на Украину
Глава дипломатии ЕС Каллас допустила отправку европейских военных на Украину
01 декабря 2024, 17:33

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Об этом сообщает ANSA.
По словам Каллас, Европейский союз мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами украинского конфликта было достигнуто соглашение о прекращении огня. Новая глава евродипломатии добавила, что Соединенным Штатам выгоднее поддерживать Киев, поскольку победа Москвы усилит КНР, Иран и КНДР, «которые уже действуют вместе».

Каллас подчеркнула, что уже «наводит мосты» с новой администрацией США.

Напомним, новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».

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#ес
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«Мы остановим войну»: во Франции допустили размещение военных Запада на Украине
Генерал Тринкван допустил размещение войск Запада на Украине для безопасности
01 декабря 2024, 16:45

Фото: istockphoto/sb2010

Военнослужащих Запада могут разместить на Украине, чтобы обеспечить ее безопасность. Как отметил французский генерал Доминик Тринкван в разговоре с Parisien, речь идет о замороженной фронтовой линии.
«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс. Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их», — сказал офицер.

По мнению Тринквана, дальше можно начать переговоры, фиксируя украинский статус, территории, а также безопасность для РФ. Собеседник резюмировал, что переговорный процесс может длиться годами.

«Но, по крайней мере, мы остановим войну», — заключил он.
Ранее в Финляндии высказались об испытании российского «Орешника».

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#мир
#франция
#украина
#война
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#конфликт
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