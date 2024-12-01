Пушилин описал текущую ситуацию в Дзержинске в ДНР

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Бои в Дзержинске (Торецке) продолжаются, боевики ВСУ перебрасывают резервы, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что противник активно пользуется беспилотниками.
«И, конечно, устремления на Горловку по-прежнему у противника очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — добавил Пушилин.Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех своих целей.
Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.
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