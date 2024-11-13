Российские войска оттеснили ВСУ в Курахове

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ВС РФ за время боевых действий у Курахова в ДНР продвинулись с восточных окраин, оттеснив подразделения противника. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, боевые действия уже переместились в центральную часть города. Рогов отметил, что освобождение Курахова и его пригородов идет быстрыми темпами.
На данном участке линии боевого соприкосновения отсутствуют признаки отступления или бегства частей ВСУ, заключил Рогов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Быстро «съедается» кураховский плацдарм, который у противника пока присутствует», — добавил он.
На данном участке линии боевого соприкосновения отсутствуют признаки отступления или бегства частей ВСУ, заключил Рогов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова