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Оценка гуманитарной ситуации в освобожденном ВС РФ селе Семеновка под Авдеевкой невозможна из-за того, что населенный пункт находится на линии фронта. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
«В полной мере дать оценку гуманитарной ситуации в населенном пункте Семеновка на данном этапе не представляется возможным. Сделать полную оценку имеется в виду, потому что это, по сути, передовая и противник продолжает активные обстрелы данного населенного пункта», — отметил он.
Пушилин заявил, что на момент освобождения села в нем проживали трое мирных жителей. Двоих уже вывезли, а еще одного вывезут в ближайшее время.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что после прорыва у Очеретино Вооруженные силы РФ могут создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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