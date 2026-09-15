Пушилин поблагодарил власти Петербурга за восстановление Мариуполя

15 сентября 2026, 19:48

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Санкт-Петербург оказал Донецкой Народной Республике помощь в восстановлении Мариуполя, благодаря чему города стали особенно близки. Об этом в рамках фестиваля молодежи рассказал глава ДНР Денис Пушилин.





По его словам, Петербург принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры города, его важных объектов, в том числе Русского драматического театра Мариуполя. Благодаря этой помощи отношения Северной столицы и ДНР укрепились и будут длиться на протяжении многих десятилетий, уверен Пушилин.





«Донбасс в долгу не останется. Поэтому, конечно, к Санкт-Петербургу мы с распростертыми объятиями. Ну и, конечно, с большим уважением и к Александру Дмитриевичу Беглову. Это друг нашей республики, и мой лично друг», — приводит «Вечерний Санкт-Петербург» слова главы ДНР.