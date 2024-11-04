Волонтер рассказала о массовом отказе украинских военнопленных от обмена

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Находящиеся на территории России военнопленные ВСУ массово отказываются от обменов, потому что не хотят возвращаться на Украину. Об этом ТАСС сообщила волонтер Марина Ашифина.
По ее словам, многие пленные хотят остаться жить в России и поэтому отказываются от обменов. Уточняется, что родственники попавших в плен украинских солдат поддерживают их в этом желании.
Волонтер добавила, что российские власти отзываются на подобные просьбы, а количество оставшихся на территории страны после освобождения пленных растет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Волонтер добавила, что российские власти отзываются на подобные просьбы, а количество оставшихся на территории страны после освобождения пленных растет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова