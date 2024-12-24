Пушилин: потеря Красноармейска — удар по развитию металлургии на Украине

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил на пресс-конференции, что потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) будет ударом по развитию металлургии на Украине.
Вооруженные силы Российской Федерации со сложными боями продвигаются вперед в Дзержинске, ещё есть продвижение у Красноармейска и Димитрова, передал Пушилин РИА Новости 19 декабря.
Пушилин подчеркнул, что для республики важна не только металлургия, но и машиностроение, танкостроение. Для развития данных отраслей он выступал, чтобы в ДНР открылось представительство Российской Академии наук.
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«Поэтому для нас сейчас очень важно освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Именно поэтому для нас сейчас важно освобождение Красноармейска, именно поэтому противник цепляется за Красноармейск, потому что для него это (потеря города) чревато, если не крахом, то очень серьезными издержками для развития металлургии на оставшейся части Украины», — обратил внимание глава ДНР.
Пушилин подчеркнул, что для республики важна не только металлургия, но и машиностроение, танкостроение. Для развития данных отраслей он выступал, чтобы в ДНР открылось представительство Российской Академии наук.
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Ольга Енгалычева